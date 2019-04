Boeing leidis saatuslikul õnnetuslennukil veel teisegi tarkvara probleemi

Eile Ethiopian Airlines’i poolt tutvustatud juurdluse tulemused, mis näitasid, et märtsikuise lennuõnnetuse põhjuseks ei olnud pilootide eksimus, vaid just Boeingu lennuki tarkvaraviga, on seadnud lennukitootja täiendava surve alla ning vähendanud oluliselt usaldust 737 Max lennukitüübi turvalisuse suhtes.

Samas on tegu lennukitootja värskeima ja kõige paremini müüva lennukimudeliga, mida on seni kasutanud lennufirmad üle maailma. Märtsis otsustas Boeing, et kõik 737 Max lennukid peavad nö ettevaatusabinõuna maa peale jääma, kuni probleemile on jälile saadud. Samas eilne uurimisraport kinnitas, et tegemist oli just nende endi süsteemi veaga.

Ühtlasi seisab Ameerika lennukitootja silmitsi miljarditesse küündivate trahvidega, mis ta peab kõigile neile lennufirmadele maksma, kes on pidanud oma lennukipargis olevad 737 Max’id praegu maa peale jätma ja leidma lendude teenindamiseks muud lahendused.