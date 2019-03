Boeing pani kõik lennukid 737 Max lennukeelu alla

„FAA annab korralduse USA lennufirmade USA territooriumil opereeritavate lennukite Boeing 737 MAX maa peale jätmiseks. Agentuur tegi selle otsuse andmekogumisprotsessi ning sündmuskohal kogutud ja täna analüüsitud uute tõendite tulemusena. Selle otsuseni viisid need tõendid koos äsja töödeldud satelliidiandmetega, mis on FAA-le täna hommikul kättesaadavad. Maa peale jätmine jääb kehtima edasise juurdluse ajaks, sealhulgas lennuki lannuandmete salvesti ja kokpiti häälesalvesti informatsiooni uurimine. FAA meeskond on Etioopias assisteerimas NTSB-d lennu 302 õnnetuse uurimise osapoolena. Agentuur jätkab uurimist,” teatas FAA.

Kuni eilseni oli FAA seisukohal, et mingeid süstemaatilisi probleeme lennukiga pole olnud ja lennukeeluks pole alust.

Boeing teatas, et on 737 Maxi ohutuses endiselt täiesti kindel, aga lisas, et pärast konsulteerimist FAA ja NTSB-ga otsustas ettevaatusest lennukid lennukeelu alla panna, et saaks lennureisijatele lennuki ohutust kinnitada.

„Me teeme kõik, mida suudame, et mõista õnnetuste põhjust partnerluses uurijatega, viia sisse ohutuse parandused ja aidata tagada, et seda enam ei juhtuks,” ütles Boeingu juht Dennis Muilenburg.