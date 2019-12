Boeing peatab jaanuarist probleemse lennuki 737 Max tootmise

Boeingu aktsia hind oli eile kauplemise lõpuks langenud neli protsenti pärast seda, kui teated lennuki tootmise võimaliku peatamise kohta olid ringlema hakanud. Pärast ametlikku teadet kukkus aktsia hind veel 0,67%, vahendab CNN.

737 Max sai ülemaailmse lennukeelu märtsis pärast kaht ohvriterohket õnnetust: Lion Airi lennuk kukkus Jaava merre 2018. aasta oktoobris ja Ethiopian Airlinesi lennuk kukkus Addis Ababa lähedal alla märtsis. Kahes õnnetuses hukkus kokku 346 inimest. Lennuki taas õhku saamine on kujunenud ülimalt keeruliseks ning tekitanud Boeingule tohutuid finants- ja maineprobleeme.

737 Maxi tellimused kuivasid kokku ja uued tellimused sai Boeing alles eelmisel kuul – kokku 30 lennukit. Boeing jätkas aga vahepeal lennukite tootmist, sest lootis kiiret uut sertifitseerimist.

Nüüd on sertifitseerimisprotsess, mis on saanud mitmeid tagasilööke, lükatud 2020. aastasse ja Boeingul on umbes 400 lennukit lattu toodetud. Ettevõte teatas, et ebakindlus 737 Maxi tuleviku osas sundis astuma drastilist sammu ja lennuki tootmise peatama, et keskenduda juba toodetud lennukite üleandmisele.

Boeing ei öelnud, kui pikalt tootmine seisma jääb.

Kuni eelmise nädalani lootis Boeing saada 737 Maxile uue sertifikaadi veel enne aasta lõppu. USA Föderaalse Lennundusadministratsiooni (FAA) juht Stephen Dickson ütles aga eelmisel nädalal, et ei ole võimalik, et sertifitseerimisprotsess viidaks lõpule enne 2019. aasta lõppu.

Boeing on pärast lennukeelu kehtestamist ehitanud 72 lennukit 737 Max kuus.