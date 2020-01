Boeingu töötajad sisesuhtluses 737 Maxi kohta: disainitud klounide poolt, kelle ülemused on ahvid

Boeing saatis eile dokumendid – kokku üle saja lehekülje – esindajatekoja ja senati komiteedele, mis on uurinud probleemse 737 Maxi ehitust. Lennuk sai eelmise aasta märtsis lennukeelu pärast kaht katastroofi, mis nõudsid kokku 346 inimelu, vahendab CNN.

Paljudel lehekülgedel on Boeingu töötajate sisevestlused ajast, kui 2017. ja 2018. aastal töötati välja ja sertifitseeriti 737 Maxi simulaatorid. Mõned sõnumid on pärit ka 2013. aastast. Dokumentides ei ole töötajate nimesid.

„Ausus on ainus tee sellel tööl – ausus, kui lennukis on kaalul elud, ja väljaõppeprogramme ei tohiks lõdvalt võtta,” kirjutas üks Boeingu töötaja teisele 2018. aasta veebruaris. „Kas sina paneksid oma perekonna Maxi simulaatoriga väljaõpetatud lennukile? Mina ei paneks.”

„Ei,” vastas teine töötaja.

Mõned hinnangud 737 Maxi kohta olid eriti karmid. 2017. aasta aprillis, kuu pärast esimese versiooni sertifitseerimist, ütles üks töötaja lennukitüübi kohta, et see on „disainitud klounide poolt, kelle ülemused on omakorda ahvid”.

Boeing väitis eile, et need vestlused „ei peegelda seda, milline ettevõte me oleme ja peame olema ning need on täiesti vastuvõetamatud”.

„Me peame selle suhtluse sisu kahetsusväärseks ning vabandame [Föderaalse Lennundusadministratsiooni], kongressi, meie lennufirmadest klientide ja lendava avalikkuse ees nende eest,” teatas Boeing.

737 Maxi peamine müügiargument oli Boeingu lubadus, et 737 varasemate versioonidega lennanud piloodid saavad kergesti Maxile üle minna ilma pikka aega simulaatoril veetmata, mis läheb lennufirmadele palju raha maksma.