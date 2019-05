Bolt hakkab Boltiga Pariisis konkureerima. Bolti esindaja: ainult meil on õigus seda kaubamärki kasutada

Samuti Pariisis elektritõukerataste rentimise teenust pakkuva Bolti Kesk- ja Ida-Euroopa turgude PR juht Karin Kase ütles, et Bolt Mobility ei saa Pariisis tegutseda, kuna Eesti ettevõttel on kaubamärgi kasutusõigus kõikides Euroopa riikides. „Meil on Pariisi kohtu otsus, mis ütleb, et meil on õigus seda kaubamärki kasutada," märkis Kase. „Kuna tegemist on kohtuotsusega, siis ma väga laialt ei saa seda paraku kommenteerida. Aga kohus kindlasti seda otsust kavatseb jõustada."

Sportlane Usain Bolt, kes on Bolt Mobility reklaamnägu, esitles ettevõtte elektritõukerattaid eile Pariisis. „Ma olen jooksnud erinevates linnades üle maailma ja võin omast kogemusest öelda, et liiklus muutub järjest hullemaks kõikjal maailmas. Õhukvaliteet muutub järjest halvemaks ja tunnen, et nüüd on aega midagi teha selle vastu," teatas mitmekordne olümpiavõitja pressiteate vahendusel. „Seetõttu on mul uhke tunne olla Bolt Mobility elektritõukeratta kaasasutaja ja ülemaailmne esindaja."

Ka Eesti Bolt väljendas mõned kuud tagasi huvi kaasata Usain Bolt ettevõtet reklaamima, kuid idee on nüüdseks maha maetud. „Kuna ta on n-ö teise Bolti reklaamnägu, siis kindlasti ta kahe Bolti reklaamnägu korraga olla ei saa," kommenteeris Kase.

Bolt Mobility on seni tegutsenud Ühendriikides. Ettevõtte üheks asutajaks on Eesti ärimees Keith Siilats.

Pariisi tänavatel sõidab praegu umbes 15 000 elektritõukeratast, aga kui senine kasv jätkub, siis ulatub see number varsti 30 000-ni. Pariisi linnavalitsuse hinnangul oleks see aga liig. Meedia on kirjutanud, et linn plaanib lausa elektritõukerattad ära keelata.