Bolt hakkab pakkuma toidu kullerteenust

„Tegutseme Boltis targalt ja efektiivselt, et oma klientidele paremat teenust pakkuda. Sõiduteenuse puhul tähendab see seda, et meie juhid saavad maksta väiksemat vahendustasu ja reisijatel on võimalik soodsamalt sõita. See on toonud meile ka konkurentidest kiirema kasvu," ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Esimeste linnadena jõuab toidukulleri võimalus Tallinnasse, Helsingisse ja Kaplinna Lõuna-Aafrikas. „Me näeme, et toidu kojuveo teenusel on veel kõvasti arenemisruumi. Meil on olemas kogemus, tehnoloogia, juhtide võrgustik ning miljonid kasutajad Euroopas ja Aafrikas - me saame oma seniseid kogemusi kasutada selleks, et pakkuda just sellist toidukulleri teenust, nagu kliendid soovivad," rääkis Villig.

Ettevõttel, mis muutis hiljuti nime Taxifyst Boltiks, on 25 miljonit kasutajat 30 riigis.