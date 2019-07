Bolt kahekordistab tõukerataste arvu Tallinnas

Kõik tõukerattad on ettevõtte kinnitusel pidevalt töös ning seni pole olnud vajadust ühtegi ratast maha kanda.

„Kuna rattad on pidevas sõidus, on selge, et mõnel rattal esineb aeg-ajalt tehnilisi probleeme. Meie mehaanikud teevad head ja kiiret tööd ja pärast hooldust saame rattad jälle tänavatele saata,” rääkis Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase.

Pärnus on Boltil väljas 100 tõukeratast. Lisaks pakutakse teenust Riias, Vilniuses ja Madridis.

Tõukerataste renditeenuse pakkumise hooaeg sõltub ilmast ning ilmselt novembrist aprillini neid linnapildis näha ei ole.

Huvi tõukerataste vastu on Kase sõnul olnud väga suur Tallinnas nähakse kõvasti kasvuruumi.

Ärileht saatis tõukerattaid puudutavad küsimused ka teisele teenusepakkujale CityBee, kes aga pole seni vastanud.