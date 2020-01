Bolt koos 11 teise suurfirmaga kirjutasid Davosis alla huvitavale memorandumile

„Piirkonnal on head väljavaated saada kõige atraktiivsemaks investeeringute sihtkohaks nii Euroopas kui ka maailmas. Nii saab luua majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset stabiilsust, kui jõutakse stabiilse majanduskasvuni terve majandustsükli vältel. Oma jõude ühendades saame teadvustada, kui dünaamiline, ettevõtlik ja innovaatiline on Euroopa see osa. Niimoodi tahame edastada positiivse signaali nii Euroopa Liidule kui ka kogu maailmale: Euroopa ei kaitse oma status quo'd, Euroopa kasvab, investeerige kasvavasse Euroopasse," ütles PZU grupi tegevjuht Paweł Surówka. "Nüüdsest on Kesk- ja Ida-Euroopal ärinõukogu, sel on oma hääl, sinna on kaasatud äriliidreid, kes soovivad asja edendamiseks koos töötada."

Kesk- ja Ida-Euroopa 11 riigi (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia) summaarne SKT ulatub ligi 1,2 triljoni euroni. Piirkonna riigid annavad EL-i majanduskasvust 20 protsenti. Kui 2015. aastal moodustasid Kesk- ja Ida-Euroopasse tehtud otseinvesteeringud EL-i omadest vaid kaks protsenti, siis 2018. aastaks juba 15 protsenti.

Piirkonna veel üks tugevus on praegu 100 miljoni inimeseni ulatuva elanikkonna potentsiaal. Suurel osal tööealistest inimestest vanuses 25-64 on kõrgharidus, mis näitab piirkonna väga head inimressurssi. Kui võrrelda kõrgharituid loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika vallas, siis Poola edestab Hispaaniat ja Itaaliat. Vastavalt PISA testidele on Eesti ja Poola õpilased maailma parimate seas kõigis kolmes võrreldud valdkonna - funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes.