Bolt pani taas Soomes pillid kotti

„Oleme tõesti otsustanud lõpetada tegevuse Soomes alates 12. jaanuarist. Ajendiks on hetkel kehtiv turu regulatsioon ja tingimused, mis piiravad meie kasvamisvõimalusi,” ütles Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov.

Ta selgitas, et praegune regulatsioon ja turu olukord piiras seda, kui palju juhte sai nende platvormil teenust pakkuda. „Ilma piisava juhtide arvuta ei saa me oma kasutajatele nende ootustele vastavat teenust pakkuda,” märkis Lašmanov.

Eesti taksoäpp on valmis kaaluma naasmist juhul, kui turu olukord Soomes muutub ja rohkematel juhtidel on võimalik nende platvormiga liituda. Ühelgi teisel turul ettevõte tegevust lõpetada ei plaani.

Tegemist ei ole esimese korraga, kus Bolt, varasema nimega Taxify põhjanaabri juures õnne proovib, kuid turu suletuse tõttu sealt lahkub. Ka 2017. aasta alguses lõpetas ettevõte pärast poolteist aastat Soomes tegevuse, kuna leidis, et sealne ärikeskkond on liiga suletud ja monopoliseeritud.

Ettevõte naasis põhjanaabri juurde 2018. aasta sügisel pärast seda, kui sealseid seaduseid muudeti ja see andis lootus, et ka turu olukord on muutunud.