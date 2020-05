Bolt pidi suurest murest ministri poole pöörduma. Nüüd on selgus majas, millal hakkavad Tallinna tänavatel taas tõukerattad vurama

Kolmapäeva hommikul saatis tehnoloogiafirma Bolt majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirja, kus märkis, et asus juba enne eriolukorda pidama läbirääkimisi erinevate Eesti linnadega elektritõukerataste renditeenuse teemadel ning ettevõttel oli valmisolek aprilli keskpaigast rattad tänavatele tulla.

Ka ütles ettevõte, et kuigi Tartu ja Pärnuga on läbirääkimised sujunud, ei ole Tallinna linnalt tulnud ühtegi signaali, kas ja millal võiks elektritõukerattad pealinna tänavatele olla oodatud. Ettevõte viitas ka liiklusseaduse muudatustele, kus on ka uus kergliikuri kategooria loodud elektritõukeratastega liiklemise reguleerimiseks ning sellele, et paljud linnad on juba elekritõukerataste hooaja avanud.

Tehnoloogiafirma tahtiski majandusministrilt teada, mis on tema seisukoht elektritõukerataste tänavale lubamise osas ka Eestis, kus on juba asutud koroonaviirusest põhjustatud piiranguid leevendama – avatud on nii välispordialad ja peagi avatakse ka kaubanduskeskused.

Minister: linn peab ise otsustama

Minister märkis kolmapäeval toimunud pressibriifil, et sellistes otsustes on omavalitsused iseseisvad. „Miks see aga Tallinna otsustest sõltub, on see, et nende rataste hoidmine või parkimine on reeglina linnamaal, mistõttu linn omab ka seda õigust öelda, kas nad seda lubavad või nad seda ei luba,” lisas Aas.

Samas märkis majandusminister, et need liiklusseaduse muudatused, mis puudutavad elektritõukerataste regulatsiooni (ja mis valitsus oma neljapäevasel istungil ka heaks kiitis – S. L.), on tegelikult tõukerattaid soosivad. „Nii et meie siitpoolt oleme teinud eelnõu, mis soosib elektritõukerataste kasutamist, mitte ei püüa seda piirata,” märkis Aas kolmapäevasel pressibriifil.

Tallinna linna transpordivaldkonna abilinnapea Andrei Novikov ütles neljapäeval Ärilehele, et linn on otsustanud, et tõukerattad võib linna tänavatele tuua alates eriolukorra lõpust ehk 18. maist. „Seal, kus on vaja linnaosadega lepingud sõlmida, võivad nad alates kriisiolukorra lõpust tänavale tulla,” sõnas Novikov.