Bolt selgitab: kuidas võiks reguleerida elektritõukse liikluses?

Kui praegusel hetkel pole liiklusseaduses elektritõukeratastega liiklemist reguleeritud, siis tuleval aastal võivad tulla muutused, sest teema on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) laual.

Kase sõnul on Boltil reguleerimise üle hea meel, kui see annab selguse liikluses ja toob kaasa kasutajatele suurema turvalisuse. Reguleerimise koha pealt näeb ta variantidena, et tõuksid võrdsustatakse kas tasakaaluliikuritega või jalgratastega, nendest esimest peab ta tõenäolisemaks. Esimese puhul tohiks elektritõukerattaga sõita nii jalgratta- kui kõnniteel, teise puhul põhiliselt jalgarattateel ja samuti lisanduksid sarnased kohustused nagu on jalgratturitele kehtestatud.

Kase ütles, et jalgrattaga võrdsustamise puhul tuleks rajada ka korralik jalgrattateede võrgustik. „Praegu me kellelgi tõukerattaga kindlasti sõiduteel sõita ei soovita. Loomulikult nendes kohtades, kus on jalgrattatee soovitame sõita eelkõige jalgarattateel," märkis ta.

Bolt pole meediasuhete juhi sõnul arvutusi teinud, kuidas võiksid karmimad reeglid tõuksiärile mõjuda. Kui peaks tulema nõue, et elektritõuksiga sõites peab kandma kiivrit, siis praegune laenutamismudel saaks ilmselt kannatada. „Laenutõukeratta võlu on, et kui tuleb tuju rattaga sõita, siis saad seda teha. Kindlasti keegi ei hakka päev otsa kiivrit kaasas kandma lootuses, et äkki ta kohtab ühel hetkel elektritõukeratast. Kui on endal ratas, siis on see teine teema," rääkis Kase. „Ma loodan, et regulatsioon tuleb igati mõistlik. Ei ole mõtet teha regulatsiooni, mis inimestele ei vasta."