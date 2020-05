Bolt ujub vastuvoolu ja koondama hakata ei kavatse

Sarnaselt teistele sõidujagamisfirmadele on ka Bolt Euroopa karmide karantiinimeetmete rakendamise tõttu kriisis kõvasti räsida saanud ning märtsi keskpaigaks oli käive võrreldes veebruari tavapärase käibega kukkunud 75%. Firma teatel kukkusid broneeringud Slovakkias pärast valitsuse taksosõidu keeldu 100%.

Uberi teenuste broneeringud kukkusid aprillis aastatagusega võrreldes 80% ning Lyftil vähenesid sõidud 75%. Bolti mõlemad konkurendid on rakendanud tõsiseid kokkuhoiumeetmeid ning Uber koondanud 3700 töötajat ning Lyft 982 töötajat.

Bolti kaasasutaja ja juhatuse esimees Markus Villig kinnitas, et ettevõte on olnud konkurentidest säästlikum ning sestap ei ole olnud tarvis ka töötajaid koondada. „Meie eesmärk on alati olnud kuluefektiivse organisatsiooni loomine,“ lausus ta.

Villigi sõnul on nad saatnud mõned lepingupartnerid mõneks ajaks sundpuhkusele saatnud, kuid eeldavad, et äri taastudes nad naasevad.

Ettevõtte LinkedIni lehekülje andmetel annab Bolt üle ilma tööd 1400 inimesele.

Villigi sõnul Bolt koondada ei kavatse ning on suurendanud investeeringuid teistesse tegevustesse, näiteks tõukerataste renti ning toidukulleri teenustesse. Hiljuti tuli ettevõte välja uue tõukerattaga ning plaanib sellega laieneda 45 linna.

CNBC kirjutab, et praegusel pandeemia ajal ei ole tõukeratta rent sugugi lihtne äri. Nii on USA idufirmad Bird ning Lime pidanud viimastel nädalatel töötajaid koondama ning Lime on saanud raske aja üleelamiseks Uberilt ja teistelt investoritelt rahasüste. Villig möönis, et tõukerataste marginaalid on väikesed, kuid ta usub, et see on hea täiendus taksoteenustele.