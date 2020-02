Bolt valmistub seadusemuudatuseks: esmalt hakatakse kontrollima uute juhtide sõidukikaarte

"Meie jaoks on oluline tegutseda igas riigis vastutustundlikult. Suhtleme aktiivselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et selgitada välja, mis on seadusemuudatuse eesmärk ning milline on selle mõju meile. Kuna seadusemuudatusega suureneb oluliselt Boltile antav kohustuste hulk, tahame selleks võimalikult hästi valmis olla," kommenteeris Bolti Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

Kuna praegu toimub sõidukikaartide kontrollimine käsitsi, alustab Bolt esmalt uute juhtide kontrolliga. Samal ajal hakkab ettevõte arendama tehnilist lahendust, mis võimaldab automaatselt kontrollida ka juba registreeritud juhtide sõidukikaarte. Vajadusel pakub Bolt oma juhtidele abi sõidukikaardi taotlemisel.

Sõidukikaarte väljastab kohalik omavalitsus, rohkem saab kaardi taotlemise kohta lugeda näiteks Tallinna linnavalitsuse veebilehelt.