Bolt värbab ligi 1000 inimest. Kust nad neid inimesi leida loodavad?

Olgu öeldud, et Bolt värbab üle maailma, mitte ainult Eestis.

Bolt pöörab alanud aastal eriti palju tähelepanu tehnilistele ametikohtadele nagu arendajad, kuid vabu kohti on pea igas valdkonnas. Kust need inimesed reeglina tulevad?

„See sõltub vägagi konkreetsest ametikohast. Osadele ametikohtadele sobib ka kui kandidaadil on vastav haridus, õige suhtumine ning kasuks tuleb ka varasem kogemus iduettevõtetes. Ametitele, kus on vaja rohkem kogemust sobib paremini inimene, kes on juba valdkonnas kogenud ning tuleb tunnustatud ettevõttest. Kuna Eestis on selliste inimeste arv võrdlemisi piiratud, töötab Boltis ka palju välistalente, kes aitavad kohalikel spetsialistidel kogemust hankida," ütleb Rästas

Rästas lisab, et teatud ametikohtade täitmine on Boltil aega võtnud isegi kuni aasta aega. Sellistel puhkudel, kui värbamine kestab pikalt, on tavaliselt tegu väga kõrgete ametikohtadega, kuhu otsitakse rahvusvahelise taustaga tunnustatud ja kogemustega inimesi.

Kas ja kui palju oleks neile abiks Ida-Virumaale Jõhvi rajatav tehnoloogiakool?

„See sõltub paljuski valdkonnast. Ida-Virumaale rajatav kool on kindlasti väga oluline ja suur samm tulevaste tippspetsialistide loomisel, kuid selle positiivset mõju saame tunda alles aastate pärast. Tänasel päeval oleks abi riigi toest ja koostööst välistalentide värbamisel," toob ta välja.