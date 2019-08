Bolt võib tulevikus tõuksipeitjaid trahvima hakata

„Me ei pea sellist käitumist kindlasti õigeks, sest see võtab teistelt inimestelt võimaluse tõukeratast kasutada," kommenteeris Bolti PR juht Karin Kase. „Siiani ei ole me selle eest veel kedagi trahvinud, aga me kaalume vajadusel seda võimalust."

Kase märkis, et Boltile on teada, kes tegi rattaga viimase sõidu enne kui see n-ö kättesaamatusse kohta sattus ja kes sõidab järgmisena. „Nii et me igal juhul inimestel nii käituda ei soovita," lisas ta.

Tõukeratastest üldisemalt rääkides lausus Kase, et Eesti inimesed on nendega väga vastutustundlikult ümber käinud. „Väiksemaid vigastusi on ratastel ikka ette tulnud, aga pärast kõpitsemist on kõik rattad tagasi sõitu läinud," sõnas ta.