Bolti asutaja: maksaksime kriisiabi laenu tagasi kahe aastaga

Praegune kriis toob valitsuse ette uue probleemi: kas riik peab hädas aitama ka idufirmasid, mis loovad siin kõrgepalgalisi töökohti, aga kus investorite raha põleb ereda leegiga? 35 riigis taksoteenust vahendav Bolt tegi otsa lahti ja tunnistab, et neil on vaja järgmiste kuude üle elamiseks 50 miljonit eurot. Maailma liikluse seiskumine tähendab Boltile iga kuu kokku 20 miljoni euro võrra väiksemat käivet. Samal ajal on ainuüksi Eestis nende palgal 500 inimest.

Miks on sadu miljoneid eurosid erainvestorite raha kaasanud Boltil vaja riigi ja KredExi abi? On mõistetav, et pangad ei anna laenu riskantsele ärile, mille kahjum oli 60 miljonit eurot. Miks peaks riik seda tegema?