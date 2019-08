Bolti frantsiisiettevõtet vedanud eestlasi süüdistatakse poole miljoni euro kõrvalepanekus

Taxmal Limited oli varem Taxify nime kandnud Eesti taksoteenust pakkuva ettevõtte Bolt frantsiisifirma, mis sõidutas kliente Maltal. Nüüd on Taxmal Ltd osanikud pöördunud ettevõtte vastu Malta tsiviilkohtusse. Nad väidavad, et ettevõte raamatupidamises on pool miljonit eurot ära kaotatud, vahendas Times of Malta.

Lisaks firmale Taxmal Limited olid kaebuse sihtmärgid ka Eesti kodakondsusega Vambo Laud ning Kertu Mossov, kes vastutasid Bolti Malta teenuse töötamise eest. Osanikud väitsid, et Laud ja Mossov keeldusid neid Taxmal Limited halduskontodega varustamast, mistõttu olid aktsionärid sunnitud ettevõtte majandusliku olukorra välja selgitamiseks palkama finantskonsultandid.

Viimaste analüüsi kohaselt kandis Eestis registreeritud Taxify OÜ ajavahemikul 2017. aasta märts kuni 2018. juuli Vambo Laudi isiklikule kontole 1,7 miljonit eurot. Sellest summast oli Laud aga ettenähtud miljonist eurost Taxmal Limited kontole edasi kandnud vaid poole.

Kohtuteele asunud osanikud väidavad, et nende silmis vastutavad Mossov ja Laud kogu võimaliku ettevõttele tehtud kahju eest. Malta äriregistri andmetel sai Vambo Laud 14. juunist Taxmal Limitedi direktori ning seadusjärgse ja kohtuliku esindaja ametitest lahti.