Bolti juhid Aafrikas rahulolematud: me kardame kurjategijaid, taksofirmasid ja nüüd ka Bolti

LAVis pöördusid üle 200 juhi Bolti poole ja väitsid, et neid blokeeritakse platvormil vigade pärast, mille üle neil kontroll puudub, kirjutab uudisteportaal Independent Online.

„Me töötame väga hirmsas keskkonnas. Me kardame kurjategijaid, kes röövivad ja isegi tapavad meid. Me kardame taksofirmasid, mis ründavad ja kiusavad meid," seisis autojuhtide ühispöördumises. „Meil on probleeme liikluspolitsei ja linnaga, mis arestib meie autosid. Ja nagu sellest veel ei piisaks, siis nüüd kardame ka Bolti. Me kardame kaotada kasutajaprofiili, sest kõiki võib kergelt blokeerida."

Blokeerimiste põhjustena nimetati vaenulikku keskkonda, klientide hinnanguid ja aktiivsusreitingut. Juhtide sõnul on neil mitmekesine klientuur, kellest osad ei saa aru, milline on halva hinnangu jätmise tagajärg.

„Nende süsteemi järgi piisab sellest, kui on kolm korda halba õnne selliste inimestega ja saad jäädava blokeeringu ning pole oluline, kui head teenust oled pakkunud," kirjutasid autojuhid.

Bolti LAVi haru juht Gareth Taylor kommenteeris, et kui tuleb välja reeglite rikkumine autojuhtide poolt, siis suheldakse nendega veendumaks, kas päriselt on ka viga tehtud. Ta lisas, et kui autojuhi rikkumine on suur või korduv, siis reageerib platvorm tõsisemalt.

Taylori sõnul blokeerib Bolt kohe juhid, kes on politsei uurimise all või kuriteos süüdi mõistetud.

Bolti ja Uberi juhid Nigeerias teatasid, et plaanivad platvormi kasutamise lõpetada ebasoodsa käitumise tõttu. Juhid süüdistavad platvorme ühepoolsete otsuste tegemises, ebaõiglastes tasudes ja ametiühingusse kuulumise keelamisest, kirjutas The Guardian.

Samuti väitsid nad, et platvormid blokeerivad juhte liiga kergekäeliselt.