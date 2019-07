Bolti juhtide röövimine Lõuna-Aafrikas on sagenenud

Kaplinna Nyanga piirkonna politsei teatas neljapäeval, et hiljuti on aset leidnud mitmeid sõidujagajate rööve ja kutsus juhte üles olema ettevaatlikud. Röövid leiavad tavaliselt aset öösiti. Korrakaitsjate sõnul on mõned kahtlusalused kinni peetud.

Eelmisel nädalal kirjutas kohalik uudisteportaal Soweto Urban, et politsei otsib inimesi, kes meelitavad Bolti juhte relvastatud röövlite juurde. Skeem näeb välja selline, et kutsutakse Bolti auto, selle saabudes astub juurde tundmatu naine, kes ei istu kohe autosse, vaid käitub nagu ootakse kedagi veel ja kui autojuhi tähelepanu hajub, tulevad sõiduki juurde relvastatud röövlid. Politsei pressiesindaja sõnul pole keegi röövide käigus veel viga saanud.

Johannesburgi raadios 702 kirjeldas sel nädalal üks Bolti juht, kuidas kolm meest surusid ta relva ähvardusel auto pakiruumi, sõitsid pangaautomaadi juurde ja võtsid tema kaardiga raha välja. „Kuulsin, kuidas nad vaidlesid selle üle, kas peaks mind ära tapma," rääkis mees ja ütles, et röövlid võtsid ka tema auto ära.

Bolti Lõuna-Aafrika Vabariigi haru juht Gareth Taylor mõistis rünnaku hukka ja ütles, et firma teeb politseiga uurimise käigus koostööd.