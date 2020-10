Bolti kiire jooks tõi kaasa 85 miljoni eurose kahjumi

Bolt Technology OÜ väärtus hinnati selle aasta maikuus viimasel rahakaasamisel 1,7 miljardile USA dollarile. See oli aeg, mil koroonakriisi tõttu olid ettevõtete väärtused tagasihoidlikumad. Bolti kaasasutaja ja tegevjuht Markus Villig ütleb, et nad on praegu maailma üks kiiremini kasvavaid tehnoloogiaettevõtteid. Nende platvormidel tehakse aastas juba üle kahe miljardi euro eest sõite. Olgu see siis sõidujagamise, elektrijalgrataste või toidukullerite platvorm.

Äsja avaldatud 2019. aasta tulemustest nähtub, et Bolti konsolideerutud käive jäi napilt alla 150 miljoni euro. Kui 2018. aastal oli Bolti kahjum 61 miljonit, siis eelmisel aastal juba 85 miljonit eurot.

Villig selgitab, et kahjumit peab selles valdkonnas vaatama teisiti kui n-ö vana sektori äride puhul. Bolt pole paigutanud raha tehastesse ega seadmetesse, vaid eelkõige müüki ja turundusse. Ent see tähendab, et bilansis ei teki plusspoolele midagi.