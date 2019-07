Bolti kliente üllatas lisatasu Tallinnast väljasõidul

Bolti taksoäppi kasutades ootamatult rasvase arve saanud ERR-i ajakirjanikule vastati ettevõttest, et linnast väljasõidul on teatud piirkondades kehtestatud lisatasud ning et see "uus funktsioon" kehtib alates 14. juunist.

Bolt saatis ka nimekirja Tallinna läheduses asuvate piirkondadest, millele on kehtestatud lisatasu. Näiteks Tallinna piirest Murastesse, Sakku või Sauele sõites lisandub tavalisele kilomeetripõhisele tasule viis eurot, Keilasse sõites aga koguni seitse eurot. Neli eurot lisandub arvele, kui sõita Tallinnast Maardusse või Jürisse, kaks eurot tuleb juurde maksta sõidu eest Tabasallu või Laagrisse.

Bolti kodulehel lisatasude kehtestamise kohta info puudub. Bolti esindaja ütles, et teavitatud pole inimesi seetõttu, et tegu on uue funtsiooniga ja praegu alles kaalutakse "antud toote plusse ja miinuseid". Lisatasu, mida esindaja nimetas "toll fee"-ks, pidavat motiveerima taksojuhte töötama aktiivsemalt ka piirkondades väljaspool Tallinna ning et tegu on klientide enda ettepanekuga.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe ütles ERR-ile, et üldistest hinnamuudatustest eraldi kliente teavitama ei pea.

"Küll aga on vedaja kohustatud enne sõidu alustamist teatama sõitjale sõidu maksimumhinna koos maksudega, või kui sõidu sihtpunkti ei ole eelnevalt määratud, teavitama sõitjat hinna komponentidest, hinna arvutamise aluseks olevast tariifist või hinna arvutamise muust alusest nii, et sõitjal on võimalik sõidu lõpphind piisava täpsusega arvutada," selgitas ta, ja lisas, et eelnev info tuleb vedajal sõitjale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.