Bombardier müüb regionaallennukite äri Mitsubishile

Tehing peaks viidama lõpule järgmise aasta esimesel poolel, misjärel Montrealis asuv Bombardier keskendub kasumlikule ärilennukite ja reisirongide tootmisele.

Kokkuleppe kohaselt võtab Jaapani firma üle 200 miljoni dollari väärtuses kohustusi, kuid saab vastu Bombardieri 180 miljoni dollari suuruse huvi finantseerida õhusõidukite liisingut.

Mitsubishi Heavy aktsiad langesid Aasia turgudel 1,5%, samal ajal kui turg üldiselt langes 0,5%.

Intervjuus ütles Bombardieri tegevjuht Alain Bellemare, et tehinguga teenitavat tulu kasutatakse ettevõtte võla vähendamiseks. "Ma ei kavatse matemaatikat teha, aga see on selgelt mängu plaan," ütles Bellemare.

Kanada innovatsiooniministri Navdeep Bainsi pressiesindaja Jean-Luc Ferland ütles, et lepingu üksikasjad vaadatakse üle, et veenduda selle kasulikkuses kanadalastele.

Bombardier jätkab oma piirkondlike regionaallennukite (CRJ) kokkupanekut, kuid lõpetab õhusõiduki tegemise 2020. aasta teisel poolel pärast seda, kui on lõpetanud 42 tellimuse täitmise.

CRJ kasumlik järelturu müük, inseneriteadmised ja tehnika hoolduskeskused Ameerika Ühendriikides oleks kasulik kaup Mitsubishile, mis püüab arendada oma regionaallennuki projekti MRJ, mis nimetati ümber SpaceJetiks.

Samas pole näha suurt sünergiat Mitsubishi ja CRJ-seeria lennukite koostetehasega, mille ligi 400 töötajat Montreali piirkonnas peavad leidma uued töökohad. Bombardieri tootmistöölised võivad loota tööle Airbusi tehases, kes vajab inimesi A220 tootmisel, mille ettevõte eelmisel aastal Bombardierilt omandas.