Bondora asutaja: ühisrahastuses ei ole kriisi, aga finantstehnoloogia ettevõtted on surve all

10 aastat tagasi alustas Eesti tegevust esimene ühisrahastuse keskkond Sõbralaen, praeguse nimega Bondora. Vahepeal jõuti kanda ka isePankuri nime. Selle ajaga on investorid Bondoras keerutanud enam kui 300 miljoni euro jagu raha. Investoreid on kokku üle80 000, enamik neist sakslased. Ajalooliselt on Eestist pärit investoreid umbes 11 000, kuid uutest klientidest vaid 2,42%. Ühisrahastus on sattunud viimasel ajal surve alla – levib arusaam, et käes on kriis. Et kogu see maailm on olnud vaid ilus miraaž.