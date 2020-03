Bondora juht toimuvast: me peaks leidma alternatiivseid meetmeid, mis ei oleks nii laastavad

Ta lisab, et riik ise praegu tekitab paralleelselt tööpuudust kui ka tööjõupuudust. Sisemajandust ei maksa põhja lasta. Ta on veendunud, et võimalik on juhtida ka kaht protsessi korraga, aga saab aru, et lühikese aja jooksul võivad ka tehtud sammud olla õiged. Nüüd peaks aga tehtut leevendama hakkama.

„See ei ole jätkusuutlik. Kas me paneme igal aastal riigi kaheks kuuks kinni, kui viirused ka edaspidi levivad?" küsib ta. „Nüüd peaks vaatama hakkama, kus on üle reageeritud."

Bondora näeb võimalust

Bondora näeb, et täna ei ole turul veel midagi olulist toimunud, kuid see võib muutuda. Oluline on see, kuidas käituvad pangad. Kui nad teevad sama, mida suure kriisi ajal, siis on Bondoral ja teistel alternatiivsetel laenupakkujatel võimalus turuosa kasvatada. Bondora olemasolevad kliendid saavad aga häda korral kasutada maksepuhkuse ja laenude ümberstruktureerimise võimalusi.

Investorite poolelt on näha, et paljud neist kasutavad ära uut võimalust. Börside langus on olnud suur. Tomberg arvab, et kuue kuu või aasta pärast on selge, kui paljud on aktsiatest suundunud mujale. Paljud peale 2008. aastat investeerima asunud inimesed arvasid siiani, et kinnisvara ja aktsiad lähevad aina üles. See sündmus muudab nende mõtlemist.

„Alternatiivsete investeerimisvõimaluste maht võib suurendada. Väga paljud näevad, et nende pensioniportfellist on kolmandik haihtunud. Suuremad indeksid on läinud 30% alla. Võlakirjade arvelt on need veel üleval. Aktsiad, kus ka minu kohustuslik pensionisammas istub, on väga suures kukkumises. Krediidiportfelli puhul ei näe seda. Stabiliseerudes võivad paljuski võita võlainvesteeringud," usub Tomberg. Viimased on otseses seoses pigem tööpuudusega kui finantsturgudel toimuvaga.

Ta rõhutab, et Bondora ei kavatse ei täna ega edaspidi anda laenu neile, kes seda saada ei tohiks.

Bondoras töötab täna kodust umbes 40% töötajatest ja see võib ajaga ka suureneda. Ettevõtte töö sellest mõjutatud ei ole. See protsent võiks olla ka 100. Töötajate seas on küll olnud mõningast hirmu, kuid kõigil on võimaldatud kodus tööd teha, kes seda soovinud on.