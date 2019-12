Boris Johnson boikoteerib mainekat Davosi ärifoorumit ja keelas ka oma ministritel osalemise

Johnson, kelle erakond kindlustas endale eelmise nädala valimistega parlamendis 80-kohalise enamuse, on tugevalt orienteeritud nö rahva valitsuse imidži kujundamisele, kirjutab Bloomberg. Johnsoni valimisvõidu taga nähakse just lubadust seista briti tavainimeste huvide eest, ennekõike viies Ühendkuningriigi lõpuks 31. jaanuarist EL-ist välja.

Šveitsi suusakuurortis toimuval elitaarsel Davosi ärifoorumil osalemine ei toeta aga Johnsoni valitsuse imidži kujundamise plaane, mistõttu ei teda ega tema valitsuse ministreid järgmisel aastal mainekal äriüritusel ei näe. Küll aga pole praegune Briti peaminister alati olnud sellel osalemise vastu.

Londoni linnpeana käis ta vähemalt kaks korda Davosis eesmärgiga tuua brittide pealinna rohkem investeeringuid. Briti meedia on kajastanud ka tema praalimist, kuidas seal on väga lihtne saada kokteiliklaasi taga mõne investeerimisfondiga jutule.

Johnsoni eelkäija Theresa May kasutas Davosi foorumi rahvusvahelise diplomaatia tööriistana, et rääkida brittidele paremat leppet Euroopa Liidust lahkumisega seoses välja. Küll aga jättis selle-aastase ürituse vahele nii May kui ka Prantsuse president Emmanuel Macron. Mõlemad saatsid siiski Davosi oma esindajad. Ka USA president Donald Trump tühistas sel aastal oma delegatsiooni osaluse, kuna pidi tegelema sisepoliitiliste probleemidega.

Juba on äriringkondades nimetatud Johnsoni poliitikat Davosi ärifoorumil mitte osaleda "naeruväärseks". Väidetavalt ei ole ühtegi teist kohtumist maailmas, kus investeerimiskokkuleppeid niivõrd kiiresti sõlmitakse.

2020. aasta Davosi ärifoorum leiab aset 21.-25. jaanuarini.