Boris Johnsoni võit tugevdas Briti naela

Nael tugevnes USA dollari suhtes 2,7% 1,351 dollari tasemele. See on tugevaim tase alates 2018. aasta maikuust ning tegemist on ühe suurema päevasisese tõusuga.

Euro suhtes tugevnes nael 1,207 euro tasemele ning nii tugev ei ole nael euro suhtes olnud viimased kolm aastat.

Investorid ning analüütikud hindavad, et Boris Johnsoni juhitavate konservatiivide võit kaotas Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise ebakindluse ning lubab Boris Johnsonil Brexiti leppele parlamendi heakskiidu saada.

„Turud arvestasid hinda mõningase kindluse Suurbritannia poliitika suhtes, aga mis veelgi olulisem- suurema kindluse Brexiti suhtes,“ tõdes Principal Global Investorsi peastrateeg Seema Shah Briti majanduslehele Financial Times.