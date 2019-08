Boris Johnsonit tabab lisaks Brexiti stressile ka järsk sissetuleku vähenemine

Johnsoni viimase 12 kuu sissetulekute analüüs näitas, et ametlikel andmetel teenis ta 829 255 naela. Seal on arvestatud tema parlamendiliikme töötasuga, avalike esinemiste tasude, lehekolumni kirjutamise ja raamatu autoritasudega, kirjutab The Times.

Sissetulekut ootab kukkumine, sest peaministrina on tema põhitöötasu 150 402 naela, ehk järgmise 12 kuu sisstulekut tabaks 678 853 naelane kukkumine, arvutas investeerimisfirma AJ Bell.