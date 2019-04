Boroditš: mõistan alternatiivkütuse arendajate ärevust, kuid elektribussid on tulnud, et jääda

Kütuseelemente tootva ettevõtte Elcogen juht Enn Õunpuu kritiseeris teravalt Tallinna linna kavatsust soetada juba 16 aasta pärast kokku ligi 650 elektribussi. Kütuseelemente arendava ja vesinikutanklaid propageeriva ettevõtja sõnul vajaks sellise bussipargi töös hoidmine eraldi ühe elektrijaama toodangule ligilähedast elektrienergiat.

„Elektribussid on tulnud, et jääda, sest ilma elektritransporti arendamata ei ole võimalik täita Euroopa Liidus juba heaks kiidetud ja tulevikus kehtima hakkavaid keskkonnanorme transpordisektoris,” ütles Tallinna Linnatranspordi juht Deniss Boroditš. „Mõistame, et alternatiivsete kütuste arendajaid muudab elektritranspordi kiire areng ärevaks. Täna saame vaid kinnitada, et plaan täielikult elektritranspordile üle minna saab realiseeruda alles siis, kui oleme veendunud, et tehnoloogia areng on sealmaal, et ühistranspordi operaatoril ei tekiks üleminekuga elektritranspordile lisaväljakutseid, sest meie peamine fookus on ikkagi sõitjate mugav teenindamine.”