Börsi endine juht asub Holm panka juhtima

„Olen olnud finantssektoris tegev erinevates rollides ja sidunud suurema osa oma karjäärist pangandussektoriga. Turuolukorda arvestades tundus mõte sektorisse tagasisuundumisest ahvatlev. Kohalike pankade roll ja olulisus Eesti majanduse vereringe käimashoidmisel on märkimisväärselt kasvamas, lisaks on väljakutsena ees ootamas muutused panganduses tervikuna,“ lausus Holm Banki uus tegevjuht Rauno Klettenberg.

„Vaatamata tugevale ja pikale ajaloole on Holm Bank AS pangaks saanud alles värskelt. Meil on hea meeskond, kasvav organisatsioon ning mis kõige olulisem, ka lojaalne ja usaldusväärne kliendibaas, kellega koos soovin jätkata selle ettevõtte edulugu. Tänan Liisi pangakskasvamise juhtimise eest Indrek Julget, kes otsustas jätkata tegevust ettevõtjana,” lisas ta.

Tegevjuhina soovib Klettenberg hakata valitud strateegiat suunama, ellu viima ning äritegevust laiapõhjalisemaks kasvatama.

„Innovaatiliste ja mugavate pangateenuste juures pean tulevikus jätkuvalt oluliseks paindlikku ja toetavat kliendisuhet, mis on kindlasti Holmi eeliseks,“ ütles Holm panga juhatuse esimees.

Rauno Klettenbergil on pikaajaline finantsvahenduse ja rahanduse kogemus, sealhulgas üle 15 aasta pangandussektoris. Klettenberg on varem töötanud Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaali juhina, Nasdaq Tallinn AS-i juhatuse esimehena, ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS-i Eesti tehingute nõustamise üksuse juhina ning finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikme ja esimehena.