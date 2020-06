Börsifirmad peavad muutuma avatumaks

Juhatuse liikmete tasu avaldavad aruannetes isikuti kuus ettevõtet Tallinna börsi põhinimekirjas olevast 15-st. Need on Merko Ehitus, LHV, Coop Pank, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam ja Arco Vara.

Teise äärmusse kuuluvad ettevõtted, mille juhtide tasustamine põhimõtted ja tasu suurus on jäetud läbipaistmatuks. Näiteks avaldatakse üksainus arv, milles on koos nii ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete kui ka gruppi kuuluvate tütarettevõtete juhtide tasud. Sellest ei saa välja lugeda muud kui seda, kas arv on aastaga suurenenud või vähenenud.

Mõned ettevõtted avalikustavad juhatuse liikmete tasude kogusumma. Kui juhatuse liikmete arv on teada, saab keskmise tasu välja arvutada. Kuid kuidas toimida, kui juhatuse esimehe tasu erineb juhatuse liikmete omadest? Pildi lööb segamini see, kui juhatuse liikmete arv on muutunud või on juhtkonnas toimunud muudatused, mille tõttu on makstud lahkumistasu. Miks on kasulik teada, kui palju juhtidele makstakse?