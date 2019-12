Börsijuht Enefit Greeni IPOst: no oleks juba ammu vaja!

Tallinna börsijuht Kaarel Ots Foto: Karin Kaljuläte

Enefit Greeni börsidebüüti on võimatu üle tähtsustada, see on niivõrd massiivne ja võiks olla huvitav just rahvusvahelise fondiraha jaoks, rääkimata meie jaeinvestoritest, ütles Tallinna börsi juht Kaarel Ots Äripäeva raadio hommikuprogrammis.