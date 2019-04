Börsijuht pensionist. Otsides probleemi põletavale lahendusele

Börsijuhina peaksin ilmselt käsi plaksutama idee peale pensioni teine sammas parandamise asemel lammutada (või teha vabatahtlikuks, mida iganes sellega mõeldakse).

Üks lootus selle ettepaneku tegijatel on ju see, et kuna inimesed oskavad raha ise paremini paigutada, siis loogiliselt võttes peaks suur osa tänasest 700 000 pensionikoguja rahast jõudma börsile.

Loe pikemalt Äripäevast.

Viimasel börsi auhinnagalal aga ütlsid lauas istunud pankurid börsijuhi samalaadse esinemisel väljakäidud unistuse peale, et kui teine pensionisammas lammutatakse, kasvab plahvatuslikult investorte arv Eesti börsil, et ära kutsu kurja välja.