Börsile pürgiv Leedu energiahiid alustab tuuleparkide arendamist merel

Esimese ühise projektina alustatakse koostööd Balti suurima, 700 MW võimsusega meretuulepargi arendusprojektis Läänemerel Leedu vetes, milles Ignitis omab 51 protsenti ning Ocean Winds 49 protsendi suurust osalust. Ekspertide hinnangul ulatub sarnases mahus teostatud projektide investeering 1,5 miljardi euroni.

„Plaanime järgneva kümne aasta jooksul oma taastuvenergia ressurssidel baseeruvaid võimsusi ligi neljakordistada ning tõsta need tänaselt 1,1 GW 2030. aastaks 4 GW-ni. Mere tuuleparkide arendustel on selle mahu saavutamiseks oluline osa," märkis Ignitis Grupi juhatuse esimees ning tegevdirektor Darius Maikštėnas.

Ignitis Grupi strateegiadokument näeb järgneva kolme aasta jooksul ette roheenergia võimsuste kasvu 1,6 - 1,8 GW-ni, eesmärgi saavutamiseks plaanib ettevõte 2020-2023 aastal investeerida kuni 950 miljonit eurot.

Eestis tervikuna ulatus taastuvenergia võimsus 2019. aastal 0,7 GW-ni, Ignitis Grupi hinnangul võiks see kümne aasta pärast, 2030. aastal Eestis olla 1,9 GW.

Lisaks neljale olemasolevale tuulepargile Eestis ja Leedus, mille koguvõimsus on 76 MW, ehitab Ignitis Leedus Mazeikiais 63 MW ning Poolas Pomorze piirkonnas 94 MW võimsusega tuuleparki. 127 miljonit maksev Pomorze tuulepark avatakse järgmisel aastal, tegemist on suuruselt teise tuulepargiga Poolas, mis on mõeldud varustama elektriga ligi 160 000 majapidamist.