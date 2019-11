Börsile pürgiva Coop Panga kliendiarv kasvas rekordiliselt. Kui palju anti laenu?

Panga laenuportfell kasvas samal ajal 8 miljoni euro võrra jõudes 426 000 000 euroni. Kiiret kasvu toetasid kõik finantseerimisega tegelevad äriliinid - kodulaen, tarbimislaen, ärilaen ning liising.

Coop Panga hoiuste maht ulatus oktoobri lõpu seisuga 495 miljoni euroni, kasvades kuuga 17 miljoni euro võrra.

Pank teenis oktoobris 609 000 eurot puhaskasumit.

„Oktoobri tulemused on rõõmustavad. Kliendibaas kasvas rekordilise 2000 kliendi võrra ning saavutasime aasta parimad klientide juurdekasvud nii era- kui ärisegmendis. Ettevalmistused börsile minekuks on lõpusirgel ning eesmärk on teha seda veel käesoleval aastal," kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Pangal on 58 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.