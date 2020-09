Börsiplaaniga kindlalt jätkav Airbnb tegevjuht: koroonapandeemia tõi kaasa suure huvi pikemaajaliste broneeringute vastu

„Me näeme uue trendi teket, kus reisimise ja elamise piirid hakkavad hägustuma,” ütles Airbnb tegevjuht Brian Chesky neljapäeval usutluses Richard Questile, kirjutab CNN Business. „Inimesed teevad pikemaajalisi broneeringuid – kas mitu nädalat või kuud korraga,” lisas ta.

Ettevõte andis juunikuus teada, et Airbnb keskkonna broneeringute hulk on olnud kõrgem kui aasta tagasi, kuigi koroonapandeemia keeras kevadel kogu maailma lukku, andes sellega suure löögi üleilmsele turismisektorile.

Chesky pakkus, et nende keskkonna broneeringute arvu kasvu taga olid inimesed, kes tahtsid kodusest isolatsioonist pääsu, mistõttu nad otseselt ei ületanud reisimiseks piire, vaid istusid autosse ning sõitsid oma kodumaal mõnesaja kilomeetri kaugusele, et teistsuguses keskkonnas mõnda aega elada. „See trend on olnud Airbnb jaoks väga suur ja teretulnud üllatus,” märkis ettevõtte tegevjuht.

Inimesed, kes tahavad kodusest isolatsioonist välja murda, näevad tema sõnul Airbnb’s sotsiaalse distantseerumise reegleid arvestavat alternatiivi hotellidele või suurtesse linnadesse nö lõksu jäämisele. Nii plaanib Airbnb koroonakuude edust kantuna jätkata oma börsile mineku plaaniga, mis oli kavandatud selle aasta lõppu, hoolimata sellest, et aktsiaturud on praegu väga volatiivsed.

„Me alustasime seda aastat kindla börsiplaaniga ja kui pandeemia kogu maailma tabas, tundus kõigile, et see on täiesti mõeldamatu,” kirjeldas Chesky. „Kuid mis ma oskan öelda – see ärivaldkond on oluliselt vastupidavam, kui keegi meist oleks osanud arvata,” märkis ta.

Airbnb börsiplaan on muidugi seisnud silmitsi ka suure hulga skepsisega. Kuigi ettevõte oli enda kinnitusel kasumlik nii 2017. ja 2018. aastal – mis teeb ta üsna erandlikuks kõigi teiste ükssarvikute kõrval, kes pole kasumis olnud ei enne ega pärast börsile minekut –, pidi ettevõte 2019. aastal võtma vastu kahjumi.

Lisaks on Wall Street muutunud järjest ettevaatlikumaks tehnoloogiavaldkonna ükssarvikute osas, mille finantsandmetes on enne börsile minekut üsna vähe läbipaistvust. Airbnb eelmise aasta majandustulemustel oli ka oma mõju, maikuus teatas ettevõte 1900 inimese koondamisest. See oli veerand ettevõtte töötajaskonnast.