Börsireeglite jäme rikkumine. Swedbank ei kohelnud rahapesuprobleemist teavitades aktsionäre võrdselt

Tegemist on kehtiva börsiregulatsiooni, mis nõuab investorite võrdset kohtlemist info jagamisel, jõhkra rikkumisega, ütles juuraprofessor Daniel Stattin DN-ile.

Investorite ühingu Aktiesparnase juht Joacim Olsson on väga kriitiline.

„Swedbank oleks pidanud taipama, et rahapesu avalikustamine on hinnatundlik informatsioon, mis mõjutab aktsia hinda, mistõttu kõiki aktsionäre oleks pidanud võrdselt kohtlema,“ lausus ta. „Nii aga ei käitutud ja seetõttu peab börsi järelevalvekomitee algatama uurimise.“

Nordneti analüütik Frida Bratt jõudis sama järelduseni. „Minu jaoks on selge, et börsireeglit on rikutud, kus väikeinvestoreid on alandatud teisejärgulisteks omanikeks,“ ütles ta. „Kõiki oleks pidanud saama sama informatsioon. Teine vigadejada on Swedbanki kommunikatsioon rahapesu teemal.“