Brasiilias käiakse pangaautomaadist sularaha võtmas dünamiidiga

Brasiilias on sularahaautomaatide õhkulaskmine sularaha saamiseks muutunud populaarseks ja gängid nii jultunuks, et Banco do Brasili sularahaautomaat politsei peahoone ees polnud probleem.

Samal ajal kell kolm varahommikul ründasid gängi teised liikmed kaks kvartalit edasi Banco Santanderi sularahaautomaati, mis õhati.

Sellised rünnakuid on Brasiilias igapäevased, kirjutab Reuters. Mullu rünnati keskmiselt kahte sularahaautomaati või pangakontorit päevas. Tavaliselt eelistatakse väikelinnu, kus politsei on nõrk.

Saak võib olla suur. Igas automaadis on neli kassetti, igaühes kuni 2700 rahatähte. Kui seal on saja reaalised, võib saada ühest automadist kuni miljoni reaali ehk 263 000 dollarit. Pangaröövlid töötavad dünamiidiga osavalt ja kiiresti.

Guararema pangaröövlitel ei läinud pagemini hästi. Politsei ründas neid kiirteel, kus läks tulevahetuseks. Politsei lasi maha 11 pangaröövlit.