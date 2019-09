Breden Kidsi looja: ettevõtlusega alustamisel pead olema veendunud oma idees

Miks ja kuidas alustada ettevõtlusega? Kuidas seada üles e-pood ja seda edukalt töös hoida? Oma kogemusi ja soovitusi jagab hiljuti neljandat sünnipäeva tähistanud lasterõivaste brändi Breden Kids looja Merle Leemet, kelle arvates peaks ettevõtte loomise vajadus tulema soovist leida lahendus mõnele murele.

Merle Leemet ise alustas oma ettevõtja teekonda just niimoodi, otsides koduse kahe lapse emana alternatiivi kaubanduses leiduvale. „Olin hädas sellega, et ma ei leidnud poodidest oma lapsele sobivat mütsi – küll olid lapse silmad mütsi sees peidus või kõrvad väljas. Kes see siis sooviks, et tuul lapsele liiga teeb,“ kirjeldab Leemet oma muret. Et naine oli eelnevalt õmblemisega kokku puutunud, otsustas ta mütsi ise valmis teha – otsis välja sobivad materjalid ja konstrueeris lõiked. „Postitasin pildi oma kätetööst Facebooki ja sain kohe positiivset tagasisidet. Sõbrannad palusid mütse ka oma lastele ja nii hakkas sõna levima. Mõne aja pärast soovis iga päev ligi 20 inimest minuga Facebookis sõbraks saada, et mütse tellida,“ jutustab Leemet, kuidas tema ettevõtmine alguse sai.

Mütside valmistamisega alustades ei olnud praegusel edukal ettevõtjal siiski eesmärgiks äritegevusega alustada. „Ma tegin seda, mis mulle meeldis, lahendasin enda muret. Ühel hetkel sain aru, et lahendan ka teiste muret – vajadust lahedalt värviliste ja praktiliste mütside järele. Ja sealt hakkas see kõik liikuma.“ Naine seadis üles Facebooki Business Page’i, Instagram ei olnud siis nii popp, ja alguse sai Breden Kidsi eelkäija Bluebird. Järk-järgult kasvas tootevalik – lisandusid püksid, multifunktsionaalsed riided ja ka patenteeritud mütssall, mille järgi brändi kõige enam teatakse ja hinnatakse.

E-äri annab võimaluse haarata suuremat turgu

Miks aga otsustas lasterõivaste brändi looja minna just e-poe, mitte tavapoe teed? Leemeti sõnul polnud tal äriga alustades kahtlustki, et õige on rajada e-pood, sest nii sai pakkuda mütse ja teisi lasterõivaid üle kogu Eesti. Kui ambitsioon on oma kodulinnast (-riigist) kaugemale jõuda, on e-äri kõige kiirem lahendus uute klientideni jõudmiseks. Lisaks Eestile tegutseb Breden Kids Soomes, kus kliente teenindatakse soomekeelse e-poe kaudu.

E-poe ülesseadmise ees ei tasu tema sõnul hirmu tunda. „See on väga lihtne. Kui vaja, võib kaasata mõne vabakutselise arendaja või soetada mõne valmis e-poe mooduli. Enda esimese e-poe tegin valmis YouTube’i abiga ja mul puudus igasugune eelnev kogemus,“ julgustab Leemet. Rahaliste vahendite või tehniliste oskuste puudumine on tema arvates vaid vabandus. „Eks see sõltub sellest, kui palju sa oled valmis oma unistuse täideviimiseks panustama. Kindlasti tasub küsida abi sõpradelt, kes ehk saavad aidata, kui endal teadmisi väheks jääb.“

Pane rõhku suurepärasele teenindusele

E-äris on ülioluline roll teenindusel: kui lihtne on leida e-poest lisainfot, ostu eest maksta, kuidas toimub tellitu kättetoimetamine ja võimalike murede lahendamine. „Kliendikogemuse ehk teeninduse puhul võiks mõelda, kuidas sa soovid, et sinu kui e-poodlejaga käitutaks. Kui ostad ka ise e-poest, siis sa ju tead, milline on ideaalne teenindus. Ja kui endal väga suurt e-ostlemise kogemust pole, anna oma e-pood testimiseks mõnele e-šoppajast sõbrannale, kes oskab kohe nõu anda, kuidas süsteem paremini toimima panna,“ julgustab Leemet.

Just kvaliteetse teeninduse tagamine on üks enda e-poe loomise eelistest. Breden Kidsi teenindusfilosoofia on delivering happiness – pakkuda ostjatele igakülgset tuge ja paluda pidevalt tagasisidet. „Paljud kliendid räägivad, et nad pole varem kunagi tundnud, et nende mured on ettevõtte jaoks nii olulised,“ selgitab Leemet klientide tagasisidet. „Teenindus on e-kaubanduses väga oluline. Ehk tasub teinekord palgata juurde 1–2 klienditeenindajat, kes klientide murede ja rõõmudega tegelevad, ning kasvatada seeläbi pikaajalist kliendisuhet? Kuid eks see sõltub ettevõtte enda väärtustest,“ lisab Leemet.

Edu võti = teadlik turundamine ja pidev eneseareng

E-poe ülesseadmisest ja läbimõeldud teenindusest võib aga edukaks äriks väheseks jääda. Paarist Facebooki reklaamist äri käivitamiseks ja töös hoidmiseks ei piisa, pigem tasub arvestada lakkamatu turundustööga. „Kliendibaasi kasvatamiseks tuleb teadlikult tegeleda turundusega, mis ei ole kindlasti toote või teenuse pähemäärimine, vaid loovalt ning läbimõeldult enda tutvustamine ja info edastamine kindlale sihtrühmale. Nii tasub silmad lahti hoida, mõelda läbi, kuidas ja milliste kanalite kaudu oma potentsiaalse kliendini jõuda, arutleda, millist kliendi muret ma täna lahendada saan. Kui neid küsimusi endalt järjepidevalt küsida, ei peaks klientideni jõudmine probleem olema,“ selgitab Leemet.

Selleks, et meeletu kiirusega liikuvas maailmas ellu jääda, soovitab Leemet panna suurt rõhku enesearendusele: õppimisele, lugemisele, teadmiste ja kogemuste pagasi teadlikule kasvatamisele. Ta leiab, et inimene pole töises plaanis n-ö jätkusuutlik, kui ta end ei arenda – hoolimata sellest, kas tegemist on palgatöötaja või ettevõtjaga. „Igal aastal kasvab maailmas teadmiste hulk kaks korda, ilma enesearendamiseta ei jõua kuhugi,“ tõdeb ta.

Kas ettevõtlus on kõigile?

Kuigi ettevõtlusega alustamisest räägitakse palju, ei ole kõik seda teed siiski valinud. Mitmed, kes küll ehk salamisi unistavad oma kohviku, lillepoe või hoopis mastaapse e-äri käivitamisest, ei leia selle sammu astumiseks julgust. Leemeti sõnul ei peagi kõik olema ettevõtjad, ka palgatöö võib olla väljakutseterohke ja tuua rahulolu. Eduelamust ei pea tema sõnul otsima ainult ettevõtlusest, vaid ka lihtsalt uutest väljakutsetest, tegevustest ja hobidest.

Kui aga rääkida „ettevõtja tüüpi inimestest“, tõdeb Leemet, et ilmselt on tõesti mõned inimesed teistest riskialtimad, suudavad end suruda ebamugavatesse olukordadesse ning taluvad teatavat ebakindlust tuleviku osas. Kuigi eemalt vaadates võib paista, et ettevõtlusega tegelevad vaid julged inimesed, kes ei tunne kunagi hirmu, siis päriselt see nii ei ole. „Ettevõtja elu ei ole hirmuvaba, ka ma ise tunnen aeg-ajalt hirmu – teinekord lausa mitu korda päevas. Inimestena me kardamegi, meie aju on nii üles ehitatud, et „kaitsta“ meid uue ja tundmatu eest. Teadlikkus, miks see funktsioon meil on ja millal seda kasutada, on oluline.“ Hirmu tundes hakkab naine aga alati tegutsema – tegutsedes muutub hirm aina väiksemaks. Ta lisab, et pisike hirm käib asja juurde, on osa väljakutsest ja ühel hetkel muutub see teisejärguliseks. „Hirmul ei tohi lasta võimust võtta, sellest tasub jõudu ammutada,“ sõnab Leemet.

Ettevõtlusega kaasnevate pinge ja pidevate väljakutsetega toime tulemisel on suureks abiks teadmine, miks üldse ettevõtlusega tegeletakse „Mõtestamine on ettevõtluses ja ettevõtlikkuses väga oluline – miks ja kellele ma seda äri teen? Mis on see sinu tugev ja kindel „miks“? Sinu miksid võivad sarnaneda teiste inimeste miksidega, aga oluline on leida see enda väga tugev „miks“, mis hoiab sind tegutsemas ka kõige raskematel päevadel.“

Ettevõtlusega alustamisest saab rohkem teada tänavusel ettevõtlusnädalal. Tutvu kavaga ning vii enda unistused ellu!

Artikkel on koostatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.