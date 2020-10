Brexit! Aeg hakkab otsa saama, kuid lahendust ikka veel ei paista

Eelnõud peetakse vastuolus olevaks nii rahvusvahelise õiguse, kui ÜK võimude detsentraliseerimise põhimõttega, mitmes küsimuses läheb see lisaks vastuollu eelmisel aastal poolte vahel sõlmitud lahkumisleppega (Withdrawal Agreement). Eelnõu sätestab reeglid ÜK siseturu toimimise kohta, ehk kaubandusreeglid Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa vahel alates jaanaurist. Selle peamised punktid sätestavad, et ei kehtestata eraldi kontrolle Põhja-Iirimaalt mujale Suurbritanniasse liikuvatele kaupadele, ÜK ministritele antakse õigused muuta või rakendamata jätta selliseid kaupade liikumisele kohalduvaid reegleid, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist, kui ÜK ja EL ei jõua kaubandusleppe osas kokkuleppele, ning ÜK-l on õigus välistada varasemate kokkulepetega võetud riigiabi kohustusi. Eelnõu sätestab selgesõnaliselt, et sellised õigused kohalduvad ka juhul, kui need on vastuolus rahvusvahelise õigusega.

Isegi kui kokkulepped suudetakse sel nädalal saavutada, tähendaks see ÜK seadusandjale ja ametiasutustele hulgaliselt tööd, et enne uue aasta algust võtta vastu kõik vajalikud seadused ning koostada juhendmaterjalid eraisikutele ja ettevõtjatele ÜK-s ja mujal. Eelkõige aga just ettevõtjad on olukorras, kus neil pole enam aega oodata võimalikke lahendusi, vaid oma äritegevuse järjepidevuse huvides on vaja juba praegu teha ümberkorraldusi, et jaanuaris oma tegevust jätkata mistahes Brexiti lahenduse korral.