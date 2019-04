Brexit halvab Tallinna ja Londoni vahelised lennud? Lennufirmad küsivad Eestilt luba ühenduste jätkamiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda selgitas, et Suurbritannia lennuettevõtjad taotlevad Euroopa Liidu liikmesriikidelt leppeta Brexiti puhuks lendude jätkamiseks luba, see protsess toimub kogu Euroopa Liidus. Nimelt ei kohaldu leppeta Brexiti korral UK kontekstis euroliidu õigus ega ole üleminekuaega.

"Erakorraliste meetme võimaliku vajaduse tõttu andis EL märtsi lõpus välja kaks määrust, millest üks reguleerib Ühendkuningriigiga seotud lennuühenduste jätkumist ning teine lennundusohutusaspekte. MKM-ilt ja Lennuametilt on lendude jätkumiseks taotlenud luba Wizzair ja Easyjet, taotlused on hetkel menetluses ning hetkel ei ole alust arvata, et lennud ei jätku Ühendkuningriigi lepinguta lahkumise korral," selgitas Ruuda.

Ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei selgitas Ärilehele hiljuti, et Euroopa on teinud kõik selleks, et valmistuda Ühendkuningriigi EL-ist lahkumiseks, mis toimub ilma igasuguse leppeta. "Lennunduse poolelt tagame lennud Suurbritanniast Euroopa sihtpunktidesse. Need erandolukorra tegevuskava meetmed, mis on kokku lepitud Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja liikmesriikidega, on kõik ajaliselt piiratud - olenevalt meetmest tuleb asjad järgmise kuue või üheksa kuuga paika saada," rääkis Hololei intervjuus.