Brexit- hirmutav töökohtade kadumine, aga ka ootamatud positiivsed nurgad

Raske on prognoosida, millal tegelik lahkumine toimub - on tõenäoline, et viivitusi ja üleminekuperioode tuleb veel. Isegi kui jõutakse kokkuleppele, on ikkagi vaja jõustada asjakohased õigusaktid, et reguleerida protsessi konkreetseid aspekte. On selge, et leppeta lahkumine või väga pikk üleminekuperiood oleks mõlemad halvad stsenaariumid, mille puhul kaotavad kõik osapooled. Loodetavasti nii siiski ei lähe ja oleme peagi tunnistajaks ühiselt kokku lepitud plaanile.

Brexitiga seonduval on aga ka mõned ootamatud positiivsed aspektid. Ülejäänud 27 ELi riiki pole olnud kunagi nii ühtsed kui nad on praegu. Brexit on loonud ühtekuuluvustunde ja viimased kolm aastat tõestanud, et Euroopa Liit suudab hästi toimida ka ilma Ühendkuningriigita. 2016. aastal, vahetult pärast Brexiti referendumijärgset šokki, küsisid paljud, kes on järgmine. Täna saame öelda, et lähitulevikus järgmist ei ole, sest Brexiti kogemus on selge hoiatus teistele, et nad sellele teele ei asuks.