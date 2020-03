"Kui ettevõtte ostsime, olid nad tellimustes mitu kuud maas," selgitab Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots. Proovides firmat ümber pöörata, tabas neid järgmine pauk nimega Brexit. "See andis tugeva tõuke seal tootmine kinni panna ja Eestisse tuua." Firmal on kliendid nagu British Airways, Etihad, Virgin, TUI jt endiselt olemas. Nüüd tuleb nendega jälle suhted üles soojendada.

Risto Mäeots ütleb, et põhjus, miks nad lennukiinterjööride valmistamise ärisse tulla tahtsid, on kohati hoomamatu maht ja raha, mis selles liigub. Tema sõnul tegid Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kõneluste venides paljud Euroopa riigid Briti firmade üle meelitamiseks süsteemset tööd. „Eesti saaks samamoodi ettevõtlust siia kolima meelitada, aga selles vallas on meil jälle täielik poliitika puudujääk.”