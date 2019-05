Brexiti hirm on Briti fondidest minema pühkinud 30 miljardit naela

Morningstari värskest uuringust ilmneb, et Suurbritannia investeerimisfondidele on Brexit andnud tõsise hoobi: märtsis voolast neist minema 5 miljardit naela ning 12 kuu jooksul kokku 30 miljardit naela.

„Investorid ja fondijuhid on ebasoodsa lahkumise ning selle negatiivsete tagajärgede pärast üha rohkem mures,“ lausus Morningstari analüütik Bhavik Parekh.

Raha väljavool on osaliselt seaotud sellega, et investorid viivad oma raha minema Brexitist eriti haavatavatest varaklassidest nagu näiteks Suurbritannia ettevõtted. Pikaajaliselt investorite lemmikuks olnud Suurbritannia aktsaifondidest on viimas 12 kuuga välja voolanud 3,1 miljardit naela.

Kõvasti on kannatanud ka kinnisvara. Suurbritannia kinnisvarafondidest on aastaga väljla voolanud 2,1 miljardit naela.