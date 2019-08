Briti ettevõtja intervjuus Ärilehele: tean noort, kes teenis 11-aastasena 16 miljonit

Millised muutused kaasnevad asjade internetiga tulevikus?

Ma arvan, et inimesed toovad muutuse. Generatsioon Z sündis internetiajastul. Generatsioon Alfa jaoks pole olemas sõna "ei". Nende reaktsioon on: "miks sina seda ei teinud? Ma olen 5-aastane ja see on minu õlule jäetud". Ma arvan, et see on suurepärane.

Ma pole generatsioon Y, ma olen baby boomer (sõjajärgsel ajal sündinud beebibuumi põlvkond - toim). Minule öeldakse, kuidas asju teha. Generatsioon Y ütleb generatsioon Z-ile ja oodake vaid kuni generatsioon Alfa tuleb.

Mis siis juhtub?

Nad vaatavad asja tervikuna. Nad lihtsalt ütlevad: "see on jama ja seda tuleb muuta". Nad ei küsi luba, nad lihtsalt teevad. Tean üht noort, kes teenis 11-aastasena 16 miljonit naela (ligi 18 miljonit eurot - toim).