Briti finantsjärelevalve hoiatab: krüptoraha pettused on kolmekordistunud

Aprilli alguseks oli krüptoraha ning valuutavahetusega lindikonto on suletud ning pettur kaob seotud pettuste arv kasvanud aasta varasemalt 530 juhtumilt 1834ni. Neist lõviosa, 81%, olid seotud krüptoraha pettustega.

Kui pettuste arv kasvas, siis keskmine ühe isiku kahju kahanes varasemalt 59 600 naelalt 14 600 naelale. Kogukahju vähenes varasemalt 38 miljonilt nüüd 27 miljonile naelale.

„Need numbrid näitavad, et inimesed peavad endale teadvustama, et onlineplatvormidel võivad neid oodata võltsinvesteeringud. On eluliselt tähtis, et inimesed veenduksid, et nende kaalutavad investeeringud on ikka legaalsed,“ lausus riikliku pettustega tegeleva agentuuri Action Fraud direktor Pauline Smith.

Tavapäraselt teevad petturid nii, et inimeste esimene investeering teeniks kasumit. Seejärel võetakse ohvriga ühendust ning soovitatakse neil rohkem raha investeerida ning pere ja sõbradki raha paigutama kutsuda. Lõpuks tulu laekumine lõpeb, kliendikonto on suletud ning pettur kaob jäljetult.

Finantsjärelevalve turujärelevalve direktor Mart Stewart hoiatas, et investorid peaksid suurt tulu lubavate onlineplatvormide reklaamide suhtes olema umbusklikud. „Petturid võivad olla väga veenvad, seega peaks inimesed uurima iga firma kohta, mille kaudu nad investeerida plaanivad, kas tegemist on ikka päris tehinguga.“