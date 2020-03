Briti lennufirmat Flybe tabas osaliselt koroonaviiruse tõttu krahh

Flybe soovitas klientidel lennujaama mitte sõita, kui nad ei ole organiseerinud muud lendu, vahendab BBC News.

„Vaatamata kõigile jõupingutustele ei ole meil muud alternatiivi, olles ebaõnnestunud toimiva lahenduse leidmisel, et hoida meid tegutsemas,” kirjutas lennufirma tegevjuht Mark Anderson kirjas personalile. „Mul on väga kahju, et me ei ole suutnud tagada vajalikku rahastust, mida on vaja, et jätkata käibe tekitamist.”

Suurbritannia valitsus teatas Flybe krahhile reageerides, et on valmis aitama lennufirma töötajaid uute töökohtade leidmisel ja teeb koostööd teiste lennufirmadega, et asendada teenused.

BBC teatas Flybe peatsest kokkuvarisemisest juba varem eile.

Reisijad, kes läksid eile õhtul Glasgow’s lennuki pardale, et lennata Birminghami, pidid uuesti väljuma, sest teatati „kütuseprobleemist” ja lend tühistati.

Flybe sattus raskustesse eelmisel aastal ja selle ostis konsortsium, milles osaleb Virgin Atlantic.

Jaanuaris teatasid uued omanikud, et pumpavad ettevõttesse 30 miljonit naela, et seda elus hoida, aga pöördusid valitsuse poole lisatoetuse saamiseks.

Õhutranspordiekspert John Strickland ütles, et regionaalturg on iga lennufirma jaoks äärmiselt keeruline, aga Flybe tegi asja hullemaks mõned aastad tagasi liiga ambitsioonika laienemisega.