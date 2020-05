Briti miljardär põletas Teslaga konkureerimiseks meeletu summa ja mõistis, et elektriautot ei ole võimalik kasumlikult toota

Dyson, kelle vara väärtuseks värskes Sunday Timesi rikkurite edetabelis hinnatakse 16,2 miljardit naela (18 miljardit eurot), millega ta esimest korda ka edetabelit troonima tõusis, avaldas elektriauto portotüübi, mida firma kunagi tootma ei hakka, sest see on liiga riskantne.

James Dyson on 1991. aastal asutatud kodutehnikat tootva ettevõtte Dyson Ltd omanik.

Enne projekti lõpetamist oli Dyson sellesse paigutanud 500 miljonit naela isiklikku raha. Auto ise on võimas: seitsmekohaline, 2,6 tonnine alumiiniumkere, ühe laadimisega suudab auto läbida 950 km.

Ettevõtte insenerid töötasid auto kallal aastaid, sellest pidi saama Tesla konkurent ning müügile oleks auto pidanud jõudma järgmisel aastal. Selleks, et tootmine omadega nulli jõuaks, oleks auto hind pidanud olema 150 000 naela (167 000 eurot).

„Elektriautode tootmine on väga kallis: aku, elektroonika ning jahutus on oluliselt kallim kui kogu sisepõlemismootor,“ kinnitas Dyson the Timesile. Dysoni sõnul ei olnud tegemist edevusprojektiga ning 2014. aastal alustades oli neil hea tehnoloogia ning pikaajalises perspektiivis väga efektiivne auto.

Kuid hiljem, mil teised ettevõtted hakkasid elektrisõidukid kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmiseks kahjumiga tootma, muutus tootmine meile liiga riskantseks, rääkis Dyson.

„See on pettumus ja kurbus. Elu on risk ja läbikummunine: me proovime asju ja need ebaõnnestuvad. Elu ei ole kerge,“ lausus Dyson.