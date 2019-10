Briti naela kurss käib mööda Ameerika mägesid

Briti naelsterlingi kurss jõudis täna esimest korda päras selle aasta maikuud tagasi 1,3 dollari tasemele, kirjutab Bloomberg. Sellele on aidanud kaasa meedias levima hakanud väited, et Briti peaminister Boris Johnson võib juba sel nädalal saada parlamendi toetuse oma Brexiti leppele.

Johnson püüab täna pärast nädalavahetusel saadud tagasilööki minna uuesti Briti parlamendi alamkoja toetust oma Brexiti leppele otsima. Kuigi nädalavahetusel toimunu andis löögi ka Briti naelal – mille kurss hakkas selle mõjul langema –, on nüüd valuuta kurss hakanud taastuma. Siiski ennustavad analüütikud, et see ülespidine trend jääb lühiajaliseks.