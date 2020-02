Briti post magas brexiti maha. Austria post aga valmistas üllatuse

Äärimiselt üllatav on see, et Austria pidas Ühendkunigriigist brexitit olulisemaks, andes välja brexiti-margi.

Selle margiga ei läinud kõik nagu plaanitud. Margid trükiti mullu ja muidugi brexiti kuupäev on seal vale. Et 140 000 marki olid valmis, siis jäeti need ootele. Eile tulid margid õige kuupäevaga ületrükitult müügile.

Enesest mõista tekib kogujate seas õigustatud küsimus, et kas ilma ületrükita käibele laskmata mark või selle prooviväljaanne immitses postist või trükikojast välja.

„Ainult selline margiversioon on välja lastud,“ kinnitas Austria postist pressiteenistuse juht Ingeborg Gratzer Ärilehele küsimusele, et kas ka ületrükita mark on leidnud tee kogujateni.

Kui ületrükita mark oleks kogujateni jõudud, võiks see olla moodsa aja kõrges hinnas rariteet.