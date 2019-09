Briti reisifirma Thomas Cook pankroti tõttu ei pääse üle poole miljoni inimese liikuma

Thomas Cook opereeris hotelle, kuurorte ja lennufirmasid 16 riigis ja kliente oli 19 miljonit aastas. 21 000 töötajaga ettevõttel on hetkel välismaal 600 000 inimest, mis sunnib valitsusi ja kindlustusfirmasid suurel päästeoperatsioonil koostööd tegema, vahendab Reuters.

Peaminister Boris Johnson lubas Briti reisijad koju tuua. Ta ütles, et valitsus lükkas Thomas Cooki 150 miljoni naelased päästmispalve tagasi, sest see oleks tekitanud „moraalse ohu”.

„See on väga keeruline olukord ja loomulikult on meie mõtted väga Thomas Cooki klientide juures,” ütles Johnson teel New Yorki ÜRO Peaassambleele lennukis ajakirjanikele. „Me anname oma parima, et nad koju saada.”

Suurbritannia tsiviillennundusametkond (CAA) teatas, et Thomas Cook on tegevuse lõpetanud ning neil ja Briti valitsusel on valmis lennukipark 150 000 Briti kliendi koju toomiseks järgmise kahe nädala jooksul.

Klientidele on öeldud, et nad ei sõidaks lennujaamadesse, kuni neid ei ole spetsiaalse veebilehe thomascook.caa.co.uk kaudu informeeritud valitsuse organiseeritud lennu kohta.

Briti ametkond võtab ühendust ka hotellidega, kus Thomas Cooki kliendid peatuvad, et öelda, et nende eest maksab valitsus kindlustusskeemi kaudu.